Детсады, школы и дома в Екатеринбурге временно остались без тепла и воды

Детсады, школы и дома в Екатеринбурге временно остались без тепла и воды
Детсады, школы и дома в Екатеринбурге временно остались без тепла и воды
Сегодня, 15:22Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

В Екатеринбурге из-за аварии отключили тепло в 30 домах

В Екатеринбурге на трубопроводе высокого давления произошла коммунальная авария. Сотни местных жителей остались без отопления.

Жилые дома, школы и детские сады в Пионерском поселке Екатеринбурга остались без теплоснабжения. Причиной этого стала коммунальная авария.

26 января, в ходе диагностики трубопровода диамером 700 миллиметров, который проходит по улице Уральской, обнаружили повреждения стенки металла. В зону отключения попали объекты на улицах Советской, Пионеров, Солнечной и других, передает Е1.

Работы по замене аварийного участка начались в 9.00 и должны закончиться до полуночи, сообщили в ресурсоснабжащей компании.

Сюжеты:
Екатеринбург
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