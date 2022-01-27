Детсады, школы и дома в Екатеринбурге временно остались без тепла и воды

Жилые дома, школы и детские сады в Пионерском поселке Екатеринбурга остались без теплоснабжения. Причиной этого стала коммунальная авария.
26 января, в ходе диагностики трубопровода диамером 700 миллиметров, который проходит по улице Уральской, обнаружили повреждения стенки металла. В зону отключения попали объекты на улицах Советской, Пионеров, Солнечной и других, передает Е1.
Работы по замене аварийного участка начались в 9.00 и должны закончиться до полуночи, сообщили в ресурсоснабжащей компании.