При какой температуре воздуха дети в Нижнем Тагиле не идут в школу зимой

Когда можно не ходить в школу в морозы: отмена занятий зимой

Школьники Нижнего Тагила могут не посещать занятия из-за низкой температуры. Однако для каждого возраста учеников есть свои критерии, по которым в школе зимой отменяют занятия.

Из-за морозов в школах Свердловской области (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других городов) отменяются занятия или их организуют в формате дистанционного обучения. При этом для каждого школьного возраста есть свои ограничения по температурному режиму для того, чтобы остаться дома и не ходить в школу из-за холодов. Отмена занятий из-за погоды на Урале: младший школьный возраст Так ученики младшего школьного возраста — с 1 по 4 класс — в мороз в школу могут не ходить при температуре воздуха в -25 градусов с ветром свыше 4 метров в секунду, а также если температура воздуха составляет -28 градусов без ветра. Отмена занятий из-за погоды в Свердловской области: средний школьный возраст Ученики с 5 по 9 классы школьные уроки в морозы могут пропустить при -28 градусах с ветром или -30 в безветренную погоду. Отмена занятий из-за погоды в регионе: старший школьный возраст Низкая температура воздуха может стать причиной официального прогула пропуска и у старшеклассников — школу из-за морозов ученики с 10 по 11 классы могут не посещать при температуре воздуха ниже -32 градусов или -30 с ветром. Какие документы нужны, если ребенок отсутствовал в школе из-за морозов Чаще всего, если в школу из-за мороза ученик не пришел, заявление на отсутствие ребенка не требуется. Иногда учителя просят родителей сообщить по телефону или отправить им сообщение, что стало причиной отсутствия ученика на занятиях. В некоторых учебных заведениях разрешается после того, как ребенок из-за морозов не был на учебе, принести заявление или объяснительную. Отмена физкультуры в школе на улице зимой в Свердловской области Чаще всего занятия физической культурой зимой сводятся к работе по программе «Лыжная подготовка». Детям рекомендуют надевать спортивную форму одежды: куртку или полукомбинезон, болоньевые штаны, теплую кофту, шерстяные носки. Однако неблагоприятные погодные условия могут также стать причиной переноса уроков физкультуры на улице зимой в спортивный зал. Для малышей — при температуре воздуха ниже -10 градусов, среднего школьного возраста — холоднее -14, старшего школьного возраста — ниже -18 градусов. Данные цифры носят рекомендательный характер для образовательных учреждений. Зачастую в Нижнем Тагиле, Горноуральском городском округе и других населенных пунктах Свердловской области дополнительно объявляется о том, что ученики могут остаться дома из-за сильных морозов.

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