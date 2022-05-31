«Горячая линия» по вопросам качества детских товаров заработает в Нижнем Тагиле

Организаторами планового мероприятия являются Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора и Нижнетагильский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Оно предваряет Всемирный День защиты детей и старт летней кампании детского отдыха и оздоровления.
Специалисты надзорного ведомства поведают заинтересованным, какую одежду и какие игрушки стоит брать детям, на что надо обращать внимание, отправляя ребенка в лагерь. Кроме того, сотрудники службы помогут составить исковые требования в случае приобретения товаров неудовлетворительных кондиций.
Выяснить интересующие моменты возможно как очно, так и позвонив.
Пункты для консультаций расположены в Нижнем Тагиле по адресам - улица Карла Маркса, 29, кабинеты 1, 2 (режим работы: каждый день с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:30); улица Окунева, 22, кабинет 208 (график: по понедельникам и четвергам с 09:00 до 16:00, пауза с 12:00 до 12:30).
Телефоны «горячей линии» - 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, сообщает администрация Нижнего Тагила.