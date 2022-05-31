«Горячая линия» по вопросам качества детских товаров заработает в Нижнем Тагиле

Пункты для консультаций расположены в Нижнем Тагиле по адресам - улица Карла Маркса, 29, кабинеты 1, 2 (режим работы: каждый день с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:30); улица Окунева, 22, кабинет 208 (график: по понедельникам и четвергам с 09:00 до 16:00, пауза с 12:00 до 12:30).