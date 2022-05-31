«Горячая линия» по вопросам качества детских товаров заработает в Нижнем Тагиле

«Горячая линия» по вопросам качества детских товаров заработает в Нижнем Тагиле
«Горячая линия» по вопросам качества детских товаров заработает в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:41ОбществоФото: 1MI
«Горячая линия» для покупателей детских товаров с  23 мая по 10 июня 2022 года проводится в Нижнем Тагиле.

Организаторами планового мероприятия являются Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора и Нижнетагильский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Оно предваряет Всемирный День защиты детей и старт летней кампании детского отдыха и оздоровления.

Специалисты надзорного ведомства поведают заинтересованным, какую одежду и какие игрушки стоит брать детям, на что надо обращать внимание, отправляя ребенка в лагерь. Кроме того, сотрудники службы помогут составить исковые требования в случае приобретения товаров неудовлетворительных кондиций.

Выяснить интересующие моменты возможно как очно, так и позвонив.

Пункты для консультаций расположены в Нижнем Тагиле по адресам - улица Карла Маркса, 29, кабинеты 1, 2 (режим работы: каждый день с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:30); улица Окунева, 22, кабинет 208 (график: по понедельникам и четвергам с 09:00 до 16:00, пауза с 12:00 до 12:30).

Телефоны «горячей линии» - 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
детиотдыхдетский лагерьРоспотребнадзорконсультацияодеждаигрушкиНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы