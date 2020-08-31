В Свердловской области родители выстроились в очереди за справками для детских садов

Пользователи соцсетей пишут, что люди в очередях не соблюдают дистанции, многие не надели маски. По их словам, очереди образовались в поликлинике № 5 и 13-й детской больнице в Екатеринбурге. Подобная ситуация сложилась и в Верней Пышме и Среднеуральске. Кроме очередей в больницы, горожане сфотографировали длинную очередь в местное управление Роспотребнадзора.