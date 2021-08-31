Украл за 29 секунд: 5 лет грозит свердловчанину за угнанный велосипед

5 лет лишения свободы грозит мужчине, который за 29 секунд украл велосипед в Екатеринбурге. Дело направлено в суд для рассмотрения.

По версии следствия, 15 июля 2021 года обвиняемый заметил утром припаркованный велосипед у одного из торговых центров столицы Урала и решил украсть его. На совершение преступления ему понадобилось всего 29 секунд: он подошел к велосипеду, перерезал противоугоночный трос заранее приготовленными ножницами по металлу, сел и уехал. Позже екатеринбружец признался, что продал велосипед за 2,5 тысячи незнакомому мужчине у другого торгового центра, а деньги потратил на алкоголь. Пострадавший оценил ущерб в 29 тысяч рублей. Обвиняемому предъявлено обвинение в краже, совершенной с причинением значительного ущерба, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, в начале июля в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко подросток попросил у мальчика велосипед, чтобы прокатиться и скрылся. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. «Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле

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