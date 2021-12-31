Дед Мороз и Снегурочка пришли к пациентам «красной зоны» ГБ № 1 Нижнего Тагила

Дед Мороз и Снегурочка пришли к пациентам «красной зоны» ГБ № 1 Нижнего Тагила
Дед Мороз и Снегурочка пришли к пациентам «красной зоны» ГБ № 1 Нижнего Тагила
Сегодня, 16:02ОбществоФото: пресс-служба ГБ № 1
В преддверии праздника в стационар городской больницы № 1 Нижнего Тагила пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они провели утренний обход пациентов, которые лечатся от пневмонии и COVID-19. Об этом реакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе ГБ № 1.

В сказочных персонажей переоделись заведующий реанимационным отделением Вячеслав Галкин и старшая медицинская сестра Мария Феоктистова. Это было сделано для того, чтобы поддержать пациентов, которым придется проводить семейные радостные праздники в стенах больницы, а не дома, в кругу родных.

Пациенты больницы с большой теплотой встретили зимних героев. Отмечается, что на Дед Морозе и Снегурочке были медицинские маски, но это лишь добавляло особой атмосферы. Принимая новогодние презенты, больные искренне радовались и благодарили персонал.

После того, как обход был завершен, врачи в приподнятом настроении вернулись к исполнению своих обязанностей.

Напомним, 30 декабря стало известно, что Дед Мороз посетил маленьких пациентов Свердловской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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