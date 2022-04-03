Уральский спортсмен Петр Ян вошел в топ-10 сильнейших бойцов ММА

Член бойцовского клуба «Архангел Михаил» Свердловской области Петр Ян, выступающий в легчайшем весе UFC, вошел в десятку сильнейших спортсменов по версии MMA Fighting, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Петр Ян прокомментировал свое попадание в рейтинг сильнейших спортсменов. Он отметил, что ему приятно, что его выступления нравится зрителям. Однако он не обращает особого внимания на рейтинги.
В прошлом году уралец занимал в списке 12-ю позицию.
В ночь на 10 апреля Петр Ян сразится с бойцом из США Алджамейном Стерлингом, который занял в списке 15-е место.
Для уральского бойца это будет четвертый титульный бой UFC в карьере.