Благодарность от министра спорта получил тренер легкоатлет из Краснотурьинска

Благодарность от министра спорта получил тренер легкоатлет из Краснотурьинска
Благодарность от министра спорта получил тренер легкоатлет из Краснотурьинска
Сегодня, 19:27СпортФото: 1MI
Министра спорта России Олег Матыцин 19 октября вручили благодарность тренеру высшей квалификационной категории по легкой атлетике Владимиру Заикину, проживающему в Краснотурьинске.

Награду тренер получил «за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта». За десять лет Заикин подготовил 12 кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике, 47 перворазрядников и более 213 спортсменов массовых разрядов, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». Деятельностью тренера мужчина занимается 25 лет.

По словам Владимира Заикина, раньше он не задумывался о том, чтобы становится педагогом. Толчком в карьере стало то, что один из воспитанников уральца стал призером России. Теперь он не представляет себя в другой должности.

Фото:СШОР Краснотурьинска

Напомним, в середине августа стало известно, что с 90-летнием физкультурно-спортивного комплекса ГТО поздравил спортсменов и тренерский состав Нижнего Тагила. Глава Владислав Пинаев вручил награды лучшим из них.

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