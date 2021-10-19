Благодарность от министра спорта получил тренер легкоатлет из Краснотурьинска

Награду тренер получил «за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта». За десять лет Заикин подготовил 12 кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике, 47 перворазрядников и более 213 спортсменов массовых разрядов, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». Деятельностью тренера мужчина занимается 25 лет.
По словам Владимира Заикина, раньше он не задумывался о том, чтобы становится педагогом. Толчком в карьере стало то, что один из воспитанников уральца стал призером России. Теперь он не представляет себя в другой должности.
Напомним, в середине августа стало известно, что с 90-летнием физкультурно-спортивного комплекса ГТО поздравил спортсменов и тренерский состав Нижнего Тагила. Глава Владислав Пинаев вручил награды лучшим из них.