Родня избитой в Сочи тагильчанки нашлась благодаря СМИ

Родня избитой в Сочи тагильчанки нашлась благодаря СМИ
Родня избитой в Сочи тагильчанки нашлась благодаря СМИ
Сегодня, 09:13Новости TagilCity.ruЕкатерина АникинаФото: TagilCity.ru
Благодаря публикациям в СМИ нашлись родственники избитой в Сочи уроженки Нижнего Тагила. Двоюродная сестра 43-летней Элины вышла с ней на связь и обещала оказывать посильную помощь.

Со мной связалась сестра двоюродная и другие родственники, там все в курсе произошедшего — будут ей помогать. Также я обратилась к отцу настоятелю у нас, который помогает людям в такой ситуации. Ещё нам подтвердили, что у женщины есть своё жильё тут, рассказала TagilCity.ru Дина, которая нашла избитую.

По словам пострадавшей, её избил сын квартирной хозяйки, где она проживала. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Агрессор уже найден и задержан.

Напомним, что 7 августа жительница Сочи под теплотрассой обнаружила избитую без сознания женщину. В её сумке была найдена ксерокопия страницы паспорта, по которой удалось установить личность пострадавшей. Ей оказалась 43-летняя уроженка Нижнего Тагила Элина Гиндулина.

Сейчас женщина проживает у своей подруги, которая её приютила до полного выздоровления. Женщина идет на поправку и благодарна своей спасительнице.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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