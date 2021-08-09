Жила на ГГМ и нет родни: что известно об избитой в Сочи тагильчанке

Жительница Сочи, которая обнаружила избитую Элину из Нижнего Тагила, рассказала корреспонденту TagilCity.ru о состоянии женщины. Стало известно, что пострадавшая ранее проживала в районе ГГМ, а потом, продав все своё имущество, переехала жить в Лазаревское. Также тагильчанка сообщила, что у нее нет родителей и родни.