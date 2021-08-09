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Жила на ГГМ и нет родни: что известно об избитой в Сочи тагильчанке

9 августа 2021, 06:29
Фото: 1МI
Жительница Сочи, которая обнаружила избитую Элину из Нижнего Тагила, рассказала корреспонденту TagilCity.ru о состоянии женщины. Стало известно, что пострадавшая ранее проживала в районе ГГМ, а потом, продав все своё имущество, переехала жить в Лазаревское. Также тагильчанка сообщила, что у нее нет родителей и родни.

Информацию о Элине рассказала жительница Нижнего Тагила, которая смогла опознать девушку по ксерокопии паспорта и связалась со спасительницей тагильчанки — Диной.

Избитая женщина уже сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, кто на неё напал.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавшего.Полиция приняла заявление об избиении, опросила. Того, кто ее избил, полиция знает, его сейчас ищут,сообщила Дина корреспонденту TagilCity.ru.

Избитую девушку приютили у себя неравнодушные местные жители. В понедельник они отправятся в полицию для снятия побоев. Дина надеется, что пострадавшую опознают и у неё найдутся хоть какие-нибудь родственники.

Напомним, в субботу утром, 7 августа, под теплотрассой в микрорайоне Быхта местная жительница обнаружила избитую без сознания женщину. В её сумке была обнаружена ксерокопия страницы паспорта, по которой удалось установить личность пострадавшей.

Избитая 43-летняя тагильчанка была обнаружена местными жителями Сочи
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