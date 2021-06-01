Перелеты из России возобновятся еще с 8 странами

Еще с 8 странами возобновится авиасообщение в России с 10 июня. Также увеличится число регулярных рейсов в Египет и Сербию, Грецию и Катар, Азербайджан и Армению, Узбекистан и Таджикистан.

Регулярное авиасообщение с четверга, 10 июня возобновится с Марокко (Москва — Рабат 2 раза в неделю), Австрией (Москва — Вена 2 раза в неделю), Люксембургом (Москва — Люксембург 1 раз в неделю), Венгрией (Москва — Будапешт 2 раза в неделю), Маврикием (Москва — Порт-Луи 2 раза в неделю), Ливаном (Москва — Бейрут 1 раз в неделю) и Хорватией (Москва — Загреб 2 раза в неделю). А также чартерное — с Албанией (Москва — Тирана 1 раз в неделю), сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, с 10 июня РФ увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Египет и Грецию, Азербайджан и Армению, Катар и Сербию, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. Возобновлены международные полеты будут и по маршруту Москва — Мюнхен (Германия). Перелеты в другие страны с этого же дня будут возобновлены из международных воздушных портов Томска, Владикавказа и Нижнекамска. Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе, сообщили в оперативном штабе. Напомним, с 25 мая Россия восстановила авиасообщение с пятью государствами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Сейчас авиаперелеты из России осуществляются в 26 стран. Россия возобновила полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию

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