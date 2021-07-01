После задержки рейса в Сочи на 7 часов самолет улетел без багажа из Екатеринбурга

После задержки рейса в Сочи на 7 часов самолет улетел без багажа из Екатеринбурга
После задержки рейса в Сочи на 7 часов самолет улетел без багажа из Екатеринбурга
Сегодня, 08:31ТранспортФото: pixabay.com
Пассажирам рейса Екатеринбург — Сочи пришлось 7 часов ждать вылета, а по приземлению выяснилось, что в самолет не загрузили багаж. Его обещали доставить ближайшими рейсами.

Самолет авиакомпании «Россия» из Кольцово в Краснодарский край должен был вылететь 30 июня в 10.50, а вместо этого поднялся в воздух только в 17.57. По словам пассажиров, в итоге борт прилетел в Сочи без багажа.

Багаж не был загружен на борт по решению авиакомпании. Он будет доставлен в аэропорт назначения ближайшими рейсами, прокомментировали в пресс-службе аэропорта Кольцово Е1.

В кол-центре поддержки клиентов авиакомпании «Россия» уральским туристам принесли извинения за неудобства и также пообещали доставить багаж в ближайшее время.

Напомним, 26 июня в аэропорту Екатеринбурга оказалось задержано несколько рейсов. В авиакомпании сообщили, что множественные переносы и задержки связаны с поломкой самолета.

Сюжеты:
Екатеринбург
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