Владислав Пинаев: «Движение на мосту на Циолковского перекрывать не будем»

Владислав Пинаев: «Движение на мосту на Циолковского перекрывать не будем»
Владислав Пинаев: «Движение на мосту на Циолковского перекрывать не будем»
Сегодня, 13:51ТранспортФото: TagilCity.ru
Движение для транспорта по путепроводу на улице Циолковского перекрывать не планируется. Об этом заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На данный момент подрядная организация проводит работы по укладке кабеля и установке освещения. После их завершения будет открыта новая полоса в том же режиме, как и соседняя.

Вопрос не простой, хотели расторгнуть договор и отыграть конкурс заново. Подрядчик не согласился, поэтому ищем компромиссы. Мост ко Дню города должен быть закончен, сказал Владислав Пинаев.

Напомним, об открытии моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле к 1 июля заявил замглавы администрации по горхозяйству Егор Копысов накануне 14 апреля. Также он рассказал, что в текущем году стартует ремонт улицы Октябрьской революции на участке от Газетной до Грибоедова. Подрядчик проложит коммуникации, смонтирует освещение и приступит к благоустройству дороги.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивМост на Циолковского
Материалы по теме:
ремонтмостКТГ Мост на улице Циолковского
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы