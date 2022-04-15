Владислав Пинаев: «Движение на мосту на Циолковского перекрывать не будем»

Движение для транспорта по путепроводу на улице Циолковского перекрывать не планируется. Об этом заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На данный момент подрядная организация проводит работы по укладке кабеля и установке освещения. После их завершения будет открыта новая полоса в том же режиме, как и соседняя. Вопрос не простой, хотели расторгнуть договор и отыграть конкурс заново. Подрядчик не согласился, поэтому ищем компромиссы. Мост ко Дню города должен быть закончен, сказал Владислав Пинаев. Напомним, об открытии моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле к 1 июля заявил замглавы администрации по горхозяйству Егор Копысов накануне 14 апреля. Также он рассказал, что в текущем году стартует ремонт улицы Октябрьской революции на участке от Газетной до Грибоедова. Подрядчик проложит коммуникации, смонтирует освещение и приступит к благоустройству дороги. Путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыт после ремонта к 1 июля

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter