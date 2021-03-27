Восстановление дороги от Серовской трассы к поселку Лая обойдется в 177 тысяч

177 тысяч выделено на восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дороги от Серовской трассы к поселку Лая под Нижним Тагилом.

Госзакупка размещена на официальном сайте 25 марта, заявки принимаются от подрядчиков до 2 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 177 тысяч рублей. Заказчиком выступает Горноуральская территориальная администрация. Подрядчик должен восстановить поперечный профиль и ровности проезжей части автомобильной дороги «Подъезд от км. 160+200 автодороги «Екатеринбург-Серов» до улицы Заводская в поселке Лая. Работы необходимо провести в три этапа: с 10 по 15 мая, с 5 по 9 июля и с 25 по 31 августа. Подрядчик должен исправить профиль гравийных оснований без добавления нового материала на площади 9 тысяч квадратных метров и разработать грунт автогрейдером. При этом подрядчик по согласованию с заказчиком может досрочно сдать выполненные работы, срок гарантии — в течение срока действия контракта. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года, в части оплаты — до полного исполнения сторонами обязательств по его исполнению. Напомним, на грейдирование дорог в селе Покровское и поселке Зональный под Нижним Тагилом выделено 119 тысяч рублей. Дороги весной отгрейдеруют в Покровском и Зональном под Нижним Тагилом за 119 тысяч

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