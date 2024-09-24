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Налоговый кодекс

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2024
Турналог в Свердловской области будет не менее 100 рублей в сутки
24 сентября, 04:04
Введение прогрессивной шкалы налогообложения поддержали свердловские депутаты
Депутаты ЗакСо Свердловской области проголосовали за реформу единогласно.
6 июня, 12:33
2019
Следователи Екатеринбурга заставил предпринимателя выплатить миллионные долги
30 сентября 2019, 10:55
2017
Налог на мотоцикл в России может быть отменен
Инициативные граждане России, владельцы мотоциклов, разместили в декабре 2017 года в интернете петицию с требованием отменить транспортный налог на мотоциклы.
18 декабря 2017, 07:00
Неиспользуемые земельные участки в России будут стоить их владельцам в 5 раз дороже
Владельцы заброшенных участков подвергнутся новому налогообложению, по которому за бесхозные земли придется платить по ставке 1,5% от кадастровой стоимости.
11 декабря 2017, 09:00
Бюджет Свердловской области может быть пересмотрен из-за изменений налогового кодекса
Проект бюджета Свердловской области, который на данный момент проходит стадию обсуждения на уровне Заксобрания региона, может быть пересмотрен из-за изменений в налоговом законодательстве.
10 ноября 2017, 01:35
Российские инвесторы будут получать компенсацию за ремонт объектов ЖКХ
25 сентября 2017, 15:10
2016
Граждане России будут иметь льготу, оплатив госуслугу в электронном виде
17 ноября 2016, 07:05
2015
Верховный суд России определил, что не облагается НДФЛ
Очень нужную и полезную для граждан работу провел Верховный суд РФ. Он впервые обобщил практику судов общей юрисдикции и арбитражных судов и ответил на вопросы коллег, связанные с применением некоторых положений Налогового кодекса, касающихся налога на доходы физических лиц. Тема таких налогов всегда в центре внимания, поэтому разъяснения Верховного суда для своих подчиненных, безусловно, будут интересны и простым гражданам.
27 октября 2015, 10:30
2010
Акорт предлагает ввести поправки в Налоговый кодекс, чтобы кражи в магазинах списывались на расходы
14 октября 2010, 10:45
Налогоплательщикам в Нижнем Тагиле расскажут о некоторых изменениях в Налоговом Кодексе
13 октября 2010, 11:07

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