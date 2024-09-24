Налоговый кодекс

Верховный суд России определил, что не облагается НДФЛ

Очень нужную и полезную для граждан работу провел Верховный суд РФ. Он впервые обобщил практику судов общей юрисдикции и арбитражных судов и ответил на вопросы коллег, связанные с применением некоторых положений Налогового кодекса, касающихся налога на доходы физических лиц. Тема таких налогов всегда в центре внимания, поэтому разъяснения Верховного суда для своих подчиненных, безусловно, будут интересны и простым гражданам.