Директор крупного портала Вильдан Хусаинов рассказал о любви к юзерам и перспективах развития интернет-СМИ

Чтобы быть в рядах лучших, нужно совершенствоваться и находить новые подходы - быть полезными обществу, идти в ногу со временем, трендами, тенденциями и интересами клиентов: потребителей и рекламодателей. Если говорить об интернет-ресурсах, то здесь важно работать не на количественный результат, а на развитие честных открытых взаимоотношений. Лучший интернет-стартап 2011 года в Тюменской области работает именно в таком формате. Вильдан Хусаинов, директор крупного тюменского портала, поделился с нами мыслями о «смене курса», любви к «юзерам», о перспективах развития интернет-СМИ и своего детища в частности.