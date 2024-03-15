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2024
Пользователи жалуются на работу «Госуслуг» в Свердловской области
15 марта, 06:33
2023
В Нижнем Тагиле назначили ответственных за обращения горожан через Госуслуги
31 января 2023, 14:30
2022
Сайт «Госуслуги» дал временный сбой
Тагильчане пожаловались на сбой в работе портала «Госуслуги».
21 сентября 2022, 09:55
2020
Минпросвещения запустило портал с вакансиями для педагогов «Земский учитель»
12 января 2020, 05:51
2019
Е1 наказали за незаконную контекстную рекламу от «Яндекс.Директа»
17 июня 2019, 03:50
2018
Портал для семей с особенными детьми заработал в Свердловской области
13 апреля 2018, 02:30
2017
Интернет-портал для инвесторов появится в Свердловской области
23 ноября 2017, 10:15
Портал «Царская семья» создан екатеринбургской епархией в ответ на «Матильду» (ФОТО)
14 октября 2017, 09:00
Самый посещаемый сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru занял 5 место среди цитируемых СМИ (ФОТО)
1 сентября 2017, 05:30
2016
Безработные россияне найдут работу на портале «Работа в России»
В России заработал новый портал, который, по мнению создателей, сможет подобрать работу для всех безработных россиян.
5 сентября 2016, 03:10
2015
Экономическое состояние России в 2015
Экономика в России не отличается своей стабильностью. Курсы валют стремительно меняются, ситуация на фондовом рынке притягивает к себе взгляды большого количества экономистов, трейдеров, банкиров. Взятый курс на импортозамещение вызывает обеспокоенность иностранных инвесторов, что это может создать проблемы действующему бизнесу. Отечественные компании еще не способны снабжать Российскую Федерацию достаточным количеством необходимой продукции.
24 апреля 2015, 04:05
2012
Сотрудники Tagilcity.ru о поиске бронетранспортера, борьбе со спамом и секрете создания рекламных баннеров
6 апреля 2012, 13:10
Директор крупного портала Вильдан Хусаинов рассказал о любви к юзерам и перспективах развития интернет-СМИ
Чтобы быть в рядах лучших, нужно совершенствоваться и находить новые подходы - быть полезными обществу, идти в ногу со временем, трендами, тенденциями и интересами клиентов: потребителей и рекламодателей. Если говорить об интернет-ресурсах, то здесь важно работать не на количественный результат, а на развитие честных открытых взаимоотношений. Лучший интернет-стартап 2011 года в Тюменской области работает именно в таком формате. Вильдан Хусаинов, директор крупного тюменского портала, поделился с нами мыслями о «смене курса», любви к «юзерам», о перспективах развития интернет-СМИ и своего детища в частности.
5 апреля 2012, 12:19

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