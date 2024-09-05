Более 70 процентов документов на регистрацию права собственности в Свердловской области сдаются в МФЦ

Итоги взаимодействия Многофункционального центра с Управлением Росреестра по Свердловской области за 9 месяцев 2015 года подвели в ходе пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре ИА «ТАСС-Урал». За девять месяцев 2015 года принято более 460 тысяч документов для регистрации сделок с недвижимостью, что в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года.