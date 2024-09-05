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Росреестр

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2024
За утраченное при пожаре жилье свердловчанам начисляют коммуналку: как этого избежать
5 сентября, 05:26
2023
Ошибка банка: продавец комнаты в Екатеринбурге надеется вернуть деньги до праздников
Продавец комнаты в квартире в Екатеринбурге не надеется вернуть деньги из-за ошибки менеджера банка.
25 декабря 2023, 05:08
2018
Электронные справки при оформлении ипотеки позволят россиянам быстрее взять кредит
В 2018 году при оформлении ипотеки справку o праве на недвижимость россиян банки будут получать в электронном виде.
26 февраля 2018, 07:00
Несуществующие посёлки обнаружены в Свердловской области
13 января 2018, 04:15
Бывшая сотрудница Росреестра из Берёзовского обвиняется в хищении 18 участков земли
Сотрудница Берёзовского отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» обвиняется в мошенничестве с земельными участками пожилых садоводов.
12 января 2018, 01:05
2016
В России отменили выдачу одного из документов, подтверждающих права на недвижимость
В Росреестре уверяют, что нововведения не изменят для граждан порядок подачи документов.
15 июля 2016, 11:20
2015
Свердловская область чаще других регионов России нарушает земельное законодательство
17 ноября 2015, 10:25
Более 70 процентов документов на регистрацию права собственности в Свердловской области сдаются в МФЦ
Итоги взаимодействия Многофункционального центра с Управлением Росреестра по Свердловской области за 9 месяцев 2015 года подвели в ходе пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре ИА «ТАСС-Урал». За девять месяцев 2015 года принято более 460 тысяч документов для регистрации сделок с недвижимостью, что в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года.
28 октября 2015, 06:50
2011
Тагильский чиновник трижды наказан за непредоставление документов прокуратуре
И.о. начальника Нижнетагильского отдела Управления Росреестра трижды привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора.
28 декабря 2011, 10:17

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