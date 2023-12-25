Ошибка банка: продавец комнаты в Екатеринбурге надеется вернуть деньги до праздников

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Собственность находится в обременении у "Сбербанка". Продавец при оформлении сделки через сервис «Домклик» этот факт указала. Но менеджер банка допустила оплошность при открытии счета. В результате Росреестр приостановил сделку, а средства в размере 2,35 млн рублей заморожены на 10 дней. За услугу клиентам пришлось заплатить 3400 рублей, сообщает E1.ru.
Как итог, у сторон сделки нет ни денег, ни квартиры. Переезд покупательницы в приобретенную жилплощадь до Нового Года скорее всего не состоится.
Ранее в Нижнем Тагиле девушка обвинила хозяина съемной квартиры в незаконном выселении её с жилплощади. Собственник рассказал редакции TagilCity.ru свою версию случившегося.