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Из-за ошибки при продаже недвижимости в Екатеринбурге заморожены деньги

Ошибка банка: продавец комнаты в Екатеринбурге надеется вернуть деньги до праздников

25 декабря 2023, 05:08
Фото: 1MI

Из-за ошибки при продаже недвижимости в Екатеринбурге заморожены деньги

Продавец комнаты в квартире в Екатеринбурге не надеется вернуть деньги из-за ошибки менеджера банка.

Собственность находится в обременении у "Сбербанка". Продавец при оформлении сделки через сервис «Домклик» этот факт указала. Но менеджер банка допустила оплошность при открытии счета. В результате Росреестр приостановил сделку, а средства в размере 2,35 млн рублей заморожены на 10 дней. За услугу клиентам пришлось заплатить 3400 рублей, сообщает E1.ru.

Как итог, у сторон сделки нет ни денег, ни квартиры. Переезд покупательницы в приобретенную жилплощадь до Нового Года скорее всего не состоится.

Ранее в Нижнем Тагиле девушка обвинила хозяина съемной квартиры в незаконном выселении её с жилплощади. Собственник рассказал редакции TagilCity.ru свою версию случившегося.

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