О вежливости будут напоминать пассажирам в трамваях Нижнего Тагила

Такую идею решили воплотить в жизнь после обращения жительницы Нижнего Тагила Елены Князевой к главе города Владиславу Пинаеву. Тагильчанка затронула важную проблему муниципалитета.
Недавно ко мне обратилась Елена Князева, она затронула важную современную проблему — культуру поведения молодежи, в частности, в общественном транспорте, поделился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
По словам тагильчанки, местная молодежь забыла правила и нормы поведения в общественном транспорте. Градоначальник подчеркнул, что предложение Елены Князевой было учтено.
Теперь в трамвае звучат не только объявления о предстоящих остановках, времени стоянки, а также информации о закрытии дверей.
Уважаемые пассажиры! При входе в трамвай, а также во время движения, пожалуйста, держитесь за поручни. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам!говорит дополнительно диктор.
Напомним, блогера из Нижнего Тагила оштрафовали за зацепинг — молодой человек прицепил свой борд к трамваю и снимал это на видео.