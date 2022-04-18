О вежливости будут напоминать пассажирам в трамваях Нижнего Тагила

О вежливости будут напоминать пассажирам в трамваях Нижнего Тагила
Видео

Сегодня, 21:24
В трамваях Нижнего Тагила будут оповещать не только о предстоящих остановках общественного транспорта, но и проводить уроки вежливости.
Видео:личная страница Владислава Пинаева во ВКонтакте

Такую идею решили воплотить в жизнь после обращения жительницы Нижнего Тагила Елены Князевой к главе города Владиславу Пинаеву. Тагильчанка затронула важную проблему муниципалитета.

Недавно ко мне обратилась Елена Князева, она затронула важную современную проблему — культуру поведения молодежи, в частности, в общественном транспорте, поделился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По словам тагильчанки, местная молодежь забыла правила и нормы поведения в общественном транспорте. Градоначальник подчеркнул, что предложение Елены Князевой было учтено.

Теперь в трамвае звучат не только объявления о предстоящих остановках, времени стоянки, а также информации о закрытии дверей.

Уважаемые пассажиры! При входе в трамвай, а также во время движения, пожалуйста, держитесь за поручни. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам!говорит дополнительно диктор.

Напомним, блогера из Нижнего Тагила оштрафовали за зацепинг — молодой человек прицепил свой борд к трамваю и снимал это на видео.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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