Уралец украл в магазине Перми сотовые телефоны на 800 тысяч и продал их за 80 тысяч

Уралец украл в магазине Перми сотовые телефоны на 800 тысяч и продал их за 80 тысяч
Видео

Сегодня, 15:26
Уроженец Свердловской области украл из пермского магазина сотовые телефоны общей стоимостью 800 тысяч рублей. При этом продал он их за 80 тысяч.  Момент кражи записали камеры видеонаблюдения.
Видео:ГУ МВД по Пермскому краю

Мужчина вошел в закрытый магазин ночью. Он прошел мимо отдела с телевизорами к шкафам с телефонами. Он снял стеклянную дверцу, а затем стал складывать в рюкзак телефоны. Достав все с одной витрины, он снял дверцу с соседней и начал складывать товары оттуда. Перед тем как уйти мужчина еще взял с собой ноутбук.

Подозреваемый оказался уроженцем Первоуральска. Он ранее был объявлен в федеральный розыск в Свердловской области за кражу. Приехал он в Пермскую область в начале 2022 года в попытке скрыться от уголовного преследования, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В общей сложности налетчик похитил 60 сотовых телефонов и ноутбук. Вошел он в магазин через служебный вход, сломав замок.

Похититель был задержан. Всю технику он продал за 80 тысяч, чтобы приобрести себе еду, музыкальную колонку и оплатить квартиру. Половина денег и колонка были изъяты. На данный момент мужчина находится в СИЗО-1 Перми.

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
кражаПервоуральскПермь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы