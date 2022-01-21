Уралец украл в магазине Перми сотовые телефоны на 800 тысяч и продал их за 80 тысяч

Уроженец Свердловской области украл из пермского магазина сотовые телефоны общей стоимостью 800 тысяч рублей. При этом продал он их за 80 тысяч. Момент кражи записали камеры видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД по Пермскому краю Мужчина вошел в закрытый магазин ночью. Он прошел мимо отдела с телевизорами к шкафам с телефонами. Он снял стеклянную дверцу, а затем стал складывать в рюкзак телефоны. Достав все с одной витрины, он снял дверцу с соседней и начал складывать товары оттуда. Перед тем как уйти мужчина еще взял с собой ноутбук. Подозреваемый оказался уроженцем Первоуральска. Он ранее был объявлен в федеральный розыск в Свердловской области за кражу. Приехал он в Пермскую область в начале 2022 года в попытке скрыться от уголовного преследования, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. В общей сложности налетчик похитил 60 сотовых телефонов и ноутбук. Вошел он в магазин через служебный вход, сломав замок. Похититель был задержан. Всю технику он продал за 80 тысяч, чтобы приобрести себе еду, музыкальную колонку и оплатить квартиру. Половина денег и колонка были изъяты. На данный момент мужчина находится в СИЗО-1 Перми.

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