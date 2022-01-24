Под Екатеринбургом на реке Исеть нашли источник смога

Под Екатеринбургом на реке Исеть нашли источник смога
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Сегодня, 09:20
Уже который день Екатеринбург задыхается от окутавшего город смога. Причину нашли в районе реки Исеть.
Видео:Экодозор

С 21 января столица Среднего Урала окутана серой дымкой. Изначально сообщалось, что всему виной может быть пожар на полигоне, однако причина, скорее всего, в другом.

Как рассказали в соцсетях волонтеры «Экодозора», под городом в районе реки Исеть загорелись торфяники. Один такой очаг был найден около озера Мелкое.

Это в районе Палкинских каменных палаток, на правом берегу Исети, на 300 метров южнее озера Мелкое. От воды 50 метров. Четыре действующих источника дыма на площади приблизительно 150 квадратных метров,сообщили активисты.

О пожаре они пообещали сообщить в Авиалесоохрану и Северскому лесхозу, арендатору этой земли.

Сюжеты:
Екатеринбург
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