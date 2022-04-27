Женщина-«кенгуру» в Нижнем Тагиле сложила товары из Fix Price под одежду и ушла

Женщина-«кенгуру» в Нижнем Тагиле сложила товары из Fix Price под одежду и ушла
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Сегодня, 21:56

Тагильчанка спрятала покупки под одежду и «забыла» оплатить в Fix Price

Камеры наблюдения магазина Fix Price запечатлели женщину, которая «забыла» оплатить на кассе взятый ею товар. Случай произошел в Дзержинском районе Нижнего Тагила 27 апреля.
Видео:«Инцидент Нижний Тагил»

Женщина, выждав удобный момент, подошла к стеллажу с товарами и, оглядевшись, принялась заталкивать ассортимент себе под одежду и в карманы.

Спустя какое-то время она быстро покинула магазин, «забыв» расплатиться на кассе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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