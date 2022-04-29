Началась установка стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле

Ветеранам глава Нижнего Тагила показал места, в которых будут расположены стела, пилоны и сквер, а также рассказал, что в ближайшее время площадь будет обновлена и более благоустроена, сообщили в пресс-службе администрации города.
Установку стелы на Привокзальной площади ветераны одобрили, так как, по их словам, это доступное для всех место в городе.
В конце встречи Пинаев сообщил ветеранам о том, что приглашает их на открытие стелы, которое состоится 14 августа.
Напомним, в августе состоится День города. Нижнему Тагилу исполнится 300 лет с момента основания.