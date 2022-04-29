Началась установка стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле

Началась установка стелы «Город трудовой доблести» в Нижнем Тагиле
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Сегодня, 21:53
Рабочие стали заливать фундамент на Привокзальной площади для стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Ветераны города по приглашению Владислава Пинаева пришли посмотреть это событие.
Видео:личная страница Владислава Пинаева «ВКонтакте»

Ветеранам глава Нижнего Тагила показал места, в которых будут расположены стела, пилоны и сквер, а также рассказал, что в ближайшее время площадь будет обновлена и более благоустроена, сообщили в пресс-службе администрации города.

Установку стелы на Привокзальной площади ветераны одобрили, так как, по их словам, это доступное для всех место в городе.

В конце встречи Пинаев сообщил ветеранам о том, что приглашает их на открытие стелы, которое состоится 14 августа.

Напомним, в августе состоится День города. Нижнему Тагилу исполнится 300 лет с момента основания.

Сюжеты:
Привокзальная площадьНижний Тагил
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