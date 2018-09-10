Тагильская прогулка, праздник в монастыре и хоровод
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Приближаются выходные, а с ними множество интересных и ярких событий. TagilCity.ru рад представить вам подборку выходных мероприятий.
Этот уикэнд будет насыщен спортивными событиями – Тагильская прогулка, Кросс нации, трейл. Все это повод показать свое мастерство в беге, велоезде и других физических упражнениях. Не поддавайтесь осенней хандре – занимайтесь спортом!
Кроме этого вас ждут танцевальная прогулка, интересные лекции, мастер-классы, новинки кино и многое другое.
Удачных вам выходных и хорошего настроения!
Спортивные мероприятия
«Тагильская прогулка – 2018»
16 сентября в 9:00 В этом году маршруты прогулки пройдут в окрестностях Выйского и Верхне-Выйского прудов, а также в городе. Поэтому гуляющие не только пройдут или пробегут километры по лесным грунтовкам, поднимутся на гору Негасимая, но и посетят парки Бондина и Народный, Маральский мост. В регламенте городского похода предусмотрено 11 разных маршрутов для участников разных уровней подготовки. Прогулочные маршруты длиной от 2 до 11 километров, серьезные пешие – до 23 километров. Велосипедистам предлагают проехать 17 или 31 километр. Впервые в рамках «Тагильской прогулки» — три маршрута для трейлраннинга (бега по природному рельефу): детский, взрослый и полумарафон.
16 сентября в 9:00 Дистанции: 21 и 10 км – для взрослых. Детский забег на 1 км по категориям: до 4 лет, 4 – 8, 9 –12. Организационный взнос: 21 км – 200 руб., 10 км – 100 руб., 1 км без оплаты. Сдается перед стартом при получении номера. Место проведения: на левом берегу Выйского пруда, за микрорайоном Пырловка.
День Девятого поселка 16 сентября с 12:00 до 16:00
В программе ряд спортивных мероприятий «Цени то, что есть!»:
детский турнир по стритболу среди девочек;
детский турнир по футболу среди команд Девятого поселка;
показательные выступления ребят из ОМСО Воркаут;
ведущий Алексей Шабалин;
фотосъемка Максим Конанков.
Место: ул. Сергея Коровина, 1, спортплощадка педколледжа №2.
Розыгрыш билетов на спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке»
TagilCity.ru проводит конкурс репостов. Победитель получит два билета на постановку о Фаине Раневской. Итоги конкурса – 20 сентября.
Участвовать
Драма «Временные трудности
В прокат вышел фильм с участием тагильского актера Сергея Трёкина. Картина расскажет о Саше Ковалеве, у которого врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. Сеансы с 14 по 16 сентября «Родина 3D»: 17:25 ТЦ DEPO: 10:05, 13:15, 15:00, 19:00, 20:45
Выставки
Выставка картин художника Игоря Обросова
С 11 сентября по 28 октября Игорь Павлович Обросов – крупнейший представитель российского искусства 1960-х, один из основателей направления, получившего название «суровый стиль».
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.
Фотовыставка «Парк приземляющихся огней»
14 сентября в 17:00 Парк приземляющихся огней изучает район Нью-Йорка в Ист-Элмхерсте, Квинс, который находится под громким ревом и тенями приземляющихся лайнеров, в аэропорту ЛаГардиа.
Галерея Space Place, пр. Строителей, 1а.
Фотовыставка «Так далеко от Бога»
15 сентября в 18:00 «Так далеко от Бога» – уникальный фотографический портрет западноевропейского пейзажа. Изображения показывают красоту в нетрадиционных местах, показывают разрушенную сельскую культуру и находят юмор простыми и тонкими способами.
Дом Художника, ул. Уральская 4/1.
Программа поддержки молодежи «Ты – предприниматель» стартует в Нижнем Тагиле
17 сентября в 14:00 в Нижнем Тагиле в малом зале Городского Дворца молодежи состоится презентация программы «Ты – предприниматель».
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Нижнетагильская СДЮСШОР «Аист» заняла третье место на премии «События России»
12 сентября в Москве были подведены итоги всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России». Нижнетагильская СДЮСШОР «Аист» на горе Долгой заняла третье место в номинации «Площадка для проведения событий. Общественные пространства».
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Фотоконкурс «Хочу на экскурсию по Нижнему Тагилу!» стартовал 10 сентября
С 10 по 30 сентября проходит фотоконкурс «Хочу на экскурсию по Нижнему Тагилу!», в котором могут принять участие школьные классы образовательных учреждений, выложив свои фотографии с экскурсий и походов.
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«Танцевальная прогулка»
16 сентября в 17:00 Dance Walking: мы собираемся в назначенном месте, надеваем наушники, одновременно включаем общий плейлист на своих девайсах и танцуем по городу в свое удовольствие Место встречи:ТЦ «Мегамарт», ул. Фрунзе, 13.
Планетарный хоровод
16 сентября в 11:00 Приглашаем принять участие в Хороводном марафоне «Ладование Земли 2018» Действие произойдёт одновременно, во многих городах в Едином Потоке. Место встречи: парк Победы.
Праздник «Осенние встречи» в Скорбященском женском монастыре
16 сентября в 10:00 В день осеннего празднования памяти свв. блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских 16 сентября 2018 года, после Божественной Литургии, состоится приходской праздник «Осенние встречи». В программе праздника:
Кулинарный конкурс «Хозяюшкины сладости».
Чествование почетных прихожан.
Чаепитие.
Поздравления.
Сюрпризы.
На чаепитие приносите угощение!
Детям
Спектакль «Щелкунчик»
15 сентября в 12:00 Волшебная история случилась в ночь на Рождество с маленькой Мари. Как только взрослые легли спать, под елкой ожили все солдатики, куклы и другие игрушки! Даже новенький сломавшийся Щелкунчик! Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Мульт в кино». Выпуск №80
Сеансы 15 и 16 сентября «Россия»: 09:20 «Родина»: 10:00 ТЦ DEPO: 10:25
«Большой кошачий побег»
Сеансы с 14 по 16 сентября «Россия»: 12:30 ТЦ DEPO: 10:35, 14:15
Корт в парке «Народный» в Нижнем Тагиле практически готов
Благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле продолжается. Подрядная организация завершает работы по строительству корта.
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Гостеприимный регион: Свердловская область в сфере гостиничного бизнеса в 2018 году
Во время проведения мундиаля Россию посетили 570 тысяч иностранцев. Всего на матчах в российских городах побывали 1 миллион 300 тысяч человек. Получилось ли владельцам бизнеса заработать на ЧМ-2018? Как складывается ситуация в Свердловской области?
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Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле
В годы Гражданской и Великой Отечественной войны на территории Урала не было ожесточенных боев. Но в Нижнем Тагиле, как и в ряде других городов Свердловской области, есть военные захоронения.
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Лекции, мастер-классы и экскурсии
Лекция «Традиционные головные уборы. Русский кокошник»
15 сентября в 14:00 Одним из самых зрелищных, эффектных и красивых музейных предметов в коллекции является праздничный, женский, головной убор – кокошник. В русском национальном костюме кокошник играл значительную роль.
Стоимость:бесплатно
Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26.
Лекция «Цвет и свет в изобразительном искусстве»
16 сентября в 15:00 Свет нас окружает почти всегда, он позволяет видеть окружающий мир. Световые изменения моментально преобразуют окружающую действительность, меняют отношения к ней. Но что мы знаем о свете? На занятии вы узнаете множество интересных фактов о нем. Запись по телефону: 25-26-47. Стоимость: дети – 100 руб., взрослые – 150 руб.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.
Мастер-класс Традиционное ткачество пояса на «дощечках»
15 сентября в 14:00 Занятие проводит Галина Бортникова – мастер по традиционному плетению и ткачеству, которая проходила обучение в этнографических экспедициях Российского этнографического музея (Г. Санкт-Петербург). Продолжительность – 3-4 часа. Запись по телефону: 25-26-47. Стоимость: 300 рублей.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.
Экскурсия «Манси – коренное население Урала»
15 сентября в 15:00 История нашего города богатая и интересная. При этом в ней есть немало «белых пятен»: о первых жителях – манси (вогулах), о появлении русских и о том, как складывались их отношения.На тематической экскурсии по новой выставке на эти и многие другие вопросы, волнующие не только исследователей, но и простых обывателей, посетители получат ответы. Стоимость: дошкольник – 20 руб., учащийся – 40 руб., студент – 55 руб., пенсионер – 75 руб., взрослый – 90 руб. Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а.
Новинки кино
Боевик «Хищник»
Сеансы с 14 по 16 августа «Россия»: 13:20, 16:25, 18:30, 20:25, 22:40 «Родина 3D»: 17:15, 21:20, 23:20 ТЦ DEPO: 11:35, 13:45, 15:55, 18:05, 20:15, 22:25, 00:45
Комедия «Счастья! Здоровья!»
Сеансы с 14 по 16 сентября «Россия»: 11:40, 19:25 «Родина 3D»: 11:25, 19:05 ТЦ DEPO: 12:30, 16:00, 17:45, 19:30, 21:15, 23:00, 00:45