«Тагильская прогулка – 2018»



16 сентября в 9:00

В этом году маршруты прогулки пройдут в окрестностях Выйского и Верхне-Выйского прудов, а также в городе. Поэтому гуляющие не только пройдут или пробегут километры по лесным грунтовкам, поднимутся на гору Негасимая, но и посетят парки Бондина и Народный, Маральский мост.В регламенте городского похода предусмотрено 11 разных маршрутов для участников разных уровней подготовки. Прогулочные маршруты длиной от 2 до 11 километров, серьезные пешие – до 23 километров. Велосипедистам предлагают проехать 17 или 31 километр. Впервые в рамках «Тагильской прогулки» — три маршрута для трейлраннинга (бега по природному рельефу): детский, взрослый и полумарафон.