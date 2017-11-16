Друзья! Пролетела рабочая неделя, и впереди нас ждут насыщенные выходные. Куда сходить и что посмотреть, вы по традиции узнаете из культобзора TagilCity.ru.



Всех любителей волшебного мира Джоан Роулинг ждет долгожданная премьера второго фильма «Фантастические твари». Каких еще магических животных скрывает чемодан Ньюта Саламандера? Как выглядел в молодости Альбус Дамблдор? Вернется ли память к Якобу Ковальски? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новой части волшебной сказки.



Два дирижера сойдутся в музыкальном поединке! Поле битвы – эстрадный оркестр. Только так можно узнать, кто же из них лучший. Зрителям остается лишь наслаждаться мастерством «дуэлянтов». Не пропустите «Битву дирижеров» в нижнетагильской филармонии!



Хороших вам выходных!

