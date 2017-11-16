Фантастические твари, битва дирижеров и литературная монополия
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Пролетела рабочая неделя, и впереди нас ждут насыщенные выходные. Куда сходить и что посмотреть, вы по традиции узнаете из культобзора TagilCity.ru.
Всех любителей волшебного мира Джоан Роулинг ждет долгожданная премьера второго фильма «Фантастические твари». Каких еще магических животных скрывает чемодан Ньюта Саламандера? Как выглядел в молодости Альбус Дамблдор? Вернется ли память к Якобу Ковальски? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новой части волшебной сказки.
Два дирижера сойдутся в музыкальном поединке! Поле битвы – эстрадный оркестр. Только так можно узнать, кто же из них лучший. Зрителям остается лишь наслаждаться мастерством «дуэлянтов». Не пропустите «Битву дирижеров» в нижнетагильской филармонии!
Хороших вам выходных!
Фильм «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда»
Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
17 ноября в 15:00 Хотите стать министром культуры? Может в вас «живёт» великий просветитель? Приходите на игру «Литературная монополия» всей семьёй или с друзьями, проверьте свои знания в области литературы и придите к финишу первым! Стоимость: дошкольник – 25 руб., учащийся – 40 руб., студент – 50 руб., пенсионер –60 руб.,взрослый – 60 руб.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Литературно-музыкально- художественный проект «Истории о...»
17 октября в 15:00 Премьера состоялась на акции «Ночь искусств», но, к сожалению, не все желающие смогли попасть на это мероприятие. Мы решили исправить эту ситуацию и повторить композицию!
Стоимость: детский – 100 руб., взрослый – 200 руб. Нижнетагильский музей изобразительного искусства, ул. Уральская, 7
Лекция «Эволюция государственного управления в России».
17 ноября в 12:00 Политические знания нужны сегодня любому человеку, независимо от его возраста и профессии, поскольку, живя в обществе, он неизбежно взаимодействует с другими людьми и государством. Обладание такими знаниями позволит личности принимать осознанное участие в общественной и политической жизни. Стоимость: бесплатно
Историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 1
Мастер-класс «Авторское украшение своими руками»
18 ноября в 14:00 Мастер-класс по созданию кулона из натуральной кожи с камнем нефрит. С собой нужно принести ножницы. Занятие проводит Анастасия Емшанова. Запись по телефону: 25-26-47
Стоимость: 500 рублей.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Художественная выставка «Город вдохновенья моего»
19 ноября в 12:00 Художницы – главные героини выставки «Город вдохновенья моего», до того времени, как выйти на пенсию были далеки от изобразительного искусства, а представленными работами хотели показать и доказать, что заняться творчеством никогда не поздно. Представительницы разных профессий с любовью изобразили виды родного города, полюбившиеся пейзажи, и у каждой работы своя история.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1А
«Умный город» Нижний Тагил: цифровизация – реальность или далёкое будущее?
Развитие «умных городов», создание агломераций, межмуниципальное сотрудничество и стратегическое планирование городов – все эти вопросы эксперты обсудили на форуме «Города России 2030», который 14 и 15 ноября проходит в Екатеринбурге.
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Заводчане Нижнего Тагила собирают подписи за непрерывное освещение улиц
Работники крупных производственных предприятий Нижнего Тагила собирают подписи под обращением к главе города Владиславу Пинаеву с просьбой обеспечить непрерывное уличное освещение.
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Репетиция лазерного шоу состоялось 14 ноября на Театральной площади в Нижнем Тагиле
14 ноября в 18:30 на Театральной площади состоялся предпоказ лазерного шоу, которое горожане смогут увидеть в новогодние праздники.
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Фотовыставки
«Большая пустота»
Открытие 16 ноября в 17:00 От автора. Еще одна остановка на другой транзитной линии. Неудивительно, что я всегда опаздываю. Зрелище находится в режиме ожидания, в пассивном режиме между конкретными местами. Это временное место дефицитной, седативной динамики – один удар в минуту. Медленные события для импровизированных аудиторий – перетасовка фона и нежные звуки. Хорошо, что AC включен. Там много пыли, и трудно догадаться, как долго мы здесь. Это всегда одно и то же везде. Экземпляры стандартизованных универсальных форм гостиничные номера, аэродромы, залы приема.
Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А
«Знаки»
Открытие в 17 ноября в 18:00 Кошмарные, первобытные и сильные образы, пораженные красотой и точностью. Для любителей ужаса sci-fi, апокалипсиса и других тайн Интеллектуальной Вселенной, простая, но открывающая глаза серия «Знаки» Аккары Нактамны, вероятно, подтвердит их растущее чувство органического заговора конца света.
Галерея «BUNKER», ул. Карла Маркса, 22
«Старый Токио»
Открытие в 17 ноября в 18:00 Токио – современный, постоянно развивающийся город, известный своими яркими огнями и передовыми технологиями. Однако удаляясь от главных развлекательных центров города, открывается действительно совсем другой мир это более традиционный, довольно скромный мегаполис и, безусловно, намного старше. Последнее касается как мест, так и людей.
Галерея «BUNKER», ул. Карла Маркса, 22
Спектакли
«Смерть Тарелкина»
16 и 17 ноября в 18:00 Гастроли Серовского театра драмы им. Чехова. В пьесе «Смерть Тарелкина» рассказывается о простом мелком чиновнике, запутавшемся в собственных долгах. Герой не придумывает ничего лучшего, как имитировать собственную смерть. Это, по его мнению, поможет ему начать жизнь сначала. Фантасмагорический сюжет, динамичное развитие событий, почти детективная интрига, острый юмор – все это есть в спектакле «Смерть Тарелкина».
Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Двенадцать стульев»
18 ноября в 18:00 Блестящий дуэт Великого Комбинатора Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова, лишённого положения уездного предводителя дворянства, занимается поиском сокровищ мадам Петуховой. Перед смертью тёща призналась Ипполиту Матвеевичу в том, что спрятала свои дореволюционные фамильные драгоценности в одном из двенадцати стульев гарнитура работы мастера Гамбса. Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Вечер романса «Когда поет душа...»
16 ноября в 18:30 Стоимость: 350 рублей.
Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26
Шесть уже работают: около 30 катков и кортов будут открыты в Нижнем Тагиле
Этой зимой в Нижнем Тагиле будут работать около 30 ледовых площадок для катания на коньках. Шесть из них уже готовы принять тагильчан и гостей города.
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Спортивно-оздоровительный комплекс для людей с ОВЗ может появиться в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле рядом с центром единоборств имени Хабиба Нурмагомедова, который будет построен на Вые, может появиться спорткомплекс для людей с ОВЗ.
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Дегустация детского питания организована в школах и детсадах Нижнего Тагила
Дегустация питания проходит в детских садах и школах Нижнего Тагила. В рамках мероприятия родители могут попробовать еду, которую готовят их детям, и оставить свои отзывы и пожелания, которые подрядная организация примет во внимание.
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Детям
Цикл концертов для детей «Теория большого БАХА»
17 ноября в 16:00 Лауреат международных конкурсов Наталья Воронина, орган. Ведущая – Ксения Шумакова Стоимость: 350 рублей.
Органный зал, Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Спектакли в Театре кукол
«Коза-Дереза» 3+
17 ноября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей.
Театр.book: «Сказка о рыбаке и рыбке» 5+
17 и 18 ноября в 16:00 Стоимость: 20 рублей
«Крошечка-Хаврошечка» 5+
18 октября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей.
Спектакли в Драматическом театре
«Сказка про Сашу Пабузина и Грустную Лошадь»
17 ноября в 10:00, 12:00 и 14:00 Гастроли Серовского театра драмы имени А. П. Чехова Сказка расскажет про вполне реального мальчишку-школьника – Сашу Пабузина, который повстречал Грустную Лошадь в парке, вместе они спасли людей от стихии.
Стоимость: 100 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Мульт в кино»
17 и 18 ноября В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» – большая премьера: продолжение любимого сериала под названием «Белка и Стрелка. Тайны космоса». Также смотрите самые свежие эпизоды мультфильмов «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг». Сеансы: «Россия»: 09:50, 10:45 «Родина»: 09:50, 10:45 ТЦ DEPO: 10:20, 16:00