Верхняя Черепанова, например, раньше называлась Большой Выйской, а нынешняя улица Выйская — Казанской. В прошлом она была одной из самых оживлённых улиц Выи. Сначала она получила название от местной Казанской церкви, если точнее, то храма, освящённого во имя Казанской иконы Божией Матери.
У этой церкви богатая история. Первоначально на её месте была часовня, до 1843 года принадлежавшая старообрядцам. В 1843 году жители Выйского завода решили пригласить единоверческого священника, а часовню достроить до храма. Для этого, в том числе, пристроили часовню, освятили алтарь.
Казанский храм действовал до 1871 года, до тех пор, пока его не переместили в другое место. Там возвели деревянную церковь, которую позже оштукатурили внутри, а снаружи покрыли тёсом. Новый храм освятили 6 ноября 1872 года в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В 1897 году к храму пристроили левый и правый приделы.
Церковь избежала гонений после революции, оставалась в 40-е годы единственно действующей в Нижнем Тагиле. Во время Великой Отечественной войны Казанская православная община собрала 100 тысяч рублей на авиаэскадрилью «Александр Невский», внесла свой вклад в Победу.
В 1957 году Казанский храм получил статус собора, а в 1998 году был реорганизован в Нижнетагильский мужской монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, где по-прежнему проходят церковные службы для прихожан.
В конце улицы Выйской располагался Высокогорский механический завод, который, увы, сохранить не удалось. У завода, детища Демидовых, богатая история. Она начиналась в первую мировую войну, когда Россия стала испытывать нехватку в снарядах. Тогда Русское военное ведомство заключило с Демидовыми договор о поставке снарядов. Завод у Елизаровой горы начали строить в конце 1915 года. Уже в августе 1916-го заводчане выдали первую продукцию.
В начале 1918 года Советская власть завод национализировала, реорганизовала его в вагоноремонтный. Но товарные вагоны и другое оборудование ремонтировали недолго: в 1923 году завод законсервировали до лучших времён. Они наступили в 1927 году, когда завод начали восстанавливать. Через три года заводчане уже выполняли первый госплан по производству снарядов.
В 1931 году ВМЗ «засекретили»: он стал заводом № 63. В наступившую эпоху индустриализации стали больше внимания уделять соцкультбыту. На сплошь деревянной улице Выйской появился первый каменный дом, который в народе назвали «молотовским»: дом построили после визита на завод видного государственного и партийного деятеля, в те годы, с 1930 по 1941-й, председателя Совета народных комиссаров В. М. Молотова. В те же годы в микрорайоне был построен первый детский сад.
Дальнейшим мирным планам помешала война. Тысячи мужчин-заводчан ушли на фронт. На их место пришли женщины и дети. В тяжелейших условиях, в предельно сжатые сроки им пришлось наращивать объёмы производства военной продукции. На заводе в кратчайшие сроки разместили и начали эксплуатировать оборудование эвакуированного Донецкого завода точного машиностроения.
Заводчане активно участвовали в сборе средств на танковую колонну «Тагильский рабочий», отправляли посылки на фронт. Около 300 заводчан погибли на войне, среди них бывший токарь ВМЗ, танкист, Герой Советского Союза В. А. Вересков, погибший при освобождении Украины. За годы войны заводчане изготовили более семи миллионов корпусов бронебойных, реактивных, фугасных, морских и других снарядов и мин. За вклад в Победу завод был награждён орденом Ленина.
В послевоенные годы на ВМЗ освоили и мирную продукцию: сельскохозяйственные и лесопосадочные машины, двигатели внутреннего сгорания, пастеризаторы, электродуховки и т. д. С 1955 года на заводе стали производить стиральные машины «Урал», которые пользовались спросом не только у населения Нижнего Тагила, но и далеко за его пределами.
В 1966 году предприятию вернули прежнее название — Высокогорский механический завод. Это были бурные годы развития: росли объёмы производства, внедрялись различные новшества. Завод стал гигантом и по численности: в лучшие годы на нём работали более 10 тысяч человек! На балансе ВМЗ находились поликлиника, детские сады, подсобное хозяйство.
Однако с начала лихих 90-х начался спад военного производства. Со временем сохранилось лишь производство выстрелов к гранатомётам. Не спас завод выпуск товаров народного потребления: мягкой мебели, посуды, парников, электроплит и т. д. С 2003 года началась процедура банкротства завода: оставшуюся часть спецпроизводства передали химзаводу «Планта», остальное досталось частным предприятиям за сохранившимися воротами с орденом Ленина.
Рядом — бывшее заводоуправление, в котором нынче различные офисы. На заводской площади — мемориал, построенный в начале 70-х годов, в честь тружеников Высокогорского механического завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. По соседству — бывший стадион ВМЗ, построенный в послевоенные годы. На нём заводчане с удовольствием играли в футбол, зимой катались на коньках, играли в хоккей. У заводчан был свой стрелковый тир, лыжная база, освещённая трасса. Заводчане не только катались на лыжах, но и увлекались биатлоном.
Девиз «в здоровом теле –здоровый дух» на ВМЗ был не на словах, а на деле. В начале 80-х годов для заводчан был построен санаторий-профилакторий «Сосновый бор», ставший позже муниципальным, — место отдыха для детей и пенсионеров.
Успели-таки до лихих времен в микрорайоне ВМЗ построить и открыть 1 сентября 1988 года новую школу № 30. В ней, в школьном музее живёт история ВМЗ и микрорайона!
Продолжение следует.