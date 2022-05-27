В 1931 году ВМЗ «засекретили»: он стал заводом № 63. В наступившую эпоху индустриализации стали больше внимания уделять соцкультбыту. На сплошь деревянной улице Выйской появился первый каменный дом, который в народе назвали «молотовским»: дом построили после визита на завод видного государственного и партийного деятеля, в те годы, с 1930 по 1941-й, председателя Совета народных комиссаров В. М. Молотова. В те же годы в микрорайоне был построен первый детский сад.