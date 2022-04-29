Со старинной частью города Ключи, о которых на TagilCity.ru рассказывалось ранее, соседствует Выя. Близость этих микрорайонов не только географическая, но и историческая: у реки Выя с 1722 года действовал медеплавильный, железоделательный завод.

Экономически он был тесно связан с демидовским заводом на реке Тагил, своего расцвета достиг при разработке Меднорудянского месторождения в XIX веке. Перед первой мировой войной, когда запасы месторождения были исчерпаны, прекратил свою работу и Выйский медеплавильный завод. А своему названию микрорайон Выя обязан одноименной реке. Выя в переводе с языка местных народов манси и коми — «масло, жир». «Масляными» назывались реки, богатые рыбой и дичью. Местные аборигены тогда не только охотились, ловили рыбу, но и плавили медь. Именно у них русские и узнали о месторождениях меди рядом с рекой. Для плавки меди в больших объемах нужен был завод. Без энергии падающей воды, без плотины обойтись было никак нельзя. Поэтому возвели земляную плотину. Руководил работой известный плотинный мастер Леонтий Злобин. Русло реки на время перенаправили в другое место, выкопали ров, забили сваи, установили ряжи, утрамбовали 15 тысяч кубометров земли и глины. Объём работ, выполненный в сжатые сроки, был впечатляющим. Благодаря вешняку сбрасывались паводковые воды, а в рабочем ларе приводили в действие механизмы, использующие энергию падающей воды. Фото: Виктор Кузнецов Плотину капитально реконструировали в 1967 году. За ненадобностью был демонтирован рабочий ларь, вешняковый порез сделали бетонным, смонтировали механизм, поднимающий водозаборные щиты. Дорогу расширили, проложили пешеходные дорожки. Улица Краснознаменная, переходящая в Кушвинский тракт, приобрела современный вид. По Нижневыйскому пруду зимой торят тропинки с одного берега на другой, катаются на лыжах местные жители. Летом на набережной пруда немало отдыхающих. Нынче территория набережной, — Нижневыйский сквер — включен в рейтинговое онлайн-голосование объектов благоустройства нашего города. Так что, вполне вероятно, исторически значимый объект преобразится, станет краше, комфортнее для местных жителей. Ещё один пруд, Верхневыйский, был создан в 1938–1945 годах для питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Водохранилище находится в семи километрах от устья Выи, в полутора километрах от Нижней Черемшанки. Площадь водохранилища шесть квадратных километров, объем — 36,5 миллиона кубометров воды. С Верхневыйского гидроузла после очистки и дезинфекции вода подается на Выю, Красный Камень, Тагилстрой и т. д. Выя пополняет водой реку Тагил, впадая в неё на Лебяжке. Длина Выи невелика — всего 34 километра, но её роль в истории Нижнего Тагила огромна. О прошлом Выи напоминает улица Вогульская. Названа она в честь коренных народов вогулов (манси), живших на берегах реки. На месте этой улицы в 30-е годы прошлого века в пустующих корпусах Нижневыйского завода разместился хлебозавод, правопреемником которого стал «Тагилхлеб». Нынче его производственная площадка находится на Вагонке. Среди других значимых городских объектов на улице Вогульской «Нижнетагильский холодильник», известный ныне своим мороженым, детская школа искусств № 1. На берегу Нижневыйского пруда выделяется своей красотой дом-музей Черепановых. Усадьба, включающая в себя дом и флигель, является памятником архитектуры федерального значения. Двухэтажный каменный дом в стиле классицизма был построен в первой четверти XIX века предположительно по проекту известного архитектора А. П. Чеботарева. Во дворе музея можно увидеть макет паровоза. Его первыми в России построили в 1834 году на Нижневыйском заводе отец и сын Ефим и Мирон Черепановы. В 1836 году была построена железная дорога между Меднорудянским месторождением и Нижневыйским заводом, по которой ходил паровоз тагильских умельцев. Черепановы сделали немало изобретений в машиностроении. Они внесли весомый вклад в развитие горного дела, металлургии и т. д. Этот дом-усадьба, первоначально принадлежавший управляющим Выйского медеплавильного завода, затем был продан сыну изобретателя первого российского паровоза Киприяну Мироновичу Черепанову. Нынче историко-технический музей интересен экспозицией, посвященной Уральской горнозаводской железной дороге, астрономическими часами Егора Кузнецова-Жепинского и творениями других тагильских мастеровых. Фото: Виктор Кузнецов Продолжение следует.

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