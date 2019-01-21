Пересчет яиц, прощение долгов и дети-алкоголики: итоги недели в Нижнем Тагиле

Однако на фоне поднятия НДС и других непопулярных реформ история с яйцами обрела особый резонанс. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев на минувшей неделе заявил, что в регионе не только не будет небольших упаковок с яйцами, но и появятся увеличенные фасовки по 12 штук. Буквально на следующий же день одна из птицефабрик выпустила фотографию с подобной фасовкой. Пресса такое рвение птицефабрики не оценила, а в соцсетях и вовсе начали ругать власть и фабрику за эту слишком очевидную пиар-акцию. В дальнейшем птицефабрика отрицала согласованность действий с правительством, а другие игроки рынка и вовсе высмеяли подобные инициативы по той причине, что фасовка, отличная от 10 штук, для рынка яиц уже давно не редкость.