Нарушения заводов и предприимчивые маги. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Вторгшаяся в нашу жизнь пандемия заставила многих искать новые пути заработка. Не отстают и поставщики магических услуг. Теперь они готовы предложить защиту от коронавируса и даже коронавирусную порчу. А режим самоизоляции только упростил им работу, развернуть магический салон можно прямо в интернете, а в личном приеме отказать под предлогом заботы о своем здоровье и здоровье клиентов.