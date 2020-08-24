TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тагиле полиграфический комбинат отсудил у «УВЗ Медиа-Сервис» 607 тысяч рублей

24 августа 2020, 04:49
Фото: 1mediainvest.ru
Нижнетагильский полиграфический комбинат «Фолиант» отсудил у ООО «УВЗ Медиа-Сервис» 607,3 тысячи рублей. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области 29 июля 2020 года.

Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать 561 тысячу долга, 28 тысяч рублей неустойки, а также четыре тысячи в качестве оплаты услуг представителя и 14,3 тысячи рублей — госпошлины. Общая сумма составляет 607,3 тысячи рублей.

В ООО Нижнетагильский полиграфический комбинат «Фолиант» TagilCity.ru рассказали о причинах подачи иска.

Все банально, оказаны услуги по печати газеты. Услуги не оплачены, заявили в «Фолианте».

Однако какая именно газета была напечатана и когда не уточнили.

На момент публикации в ООО «УВЗ Медиа-Сервис» на запрос редакции не ответили.

Ранее в Арбитражный суд с иском о взыскании двух миллионов рублей с ООО «УВЗ Медиа-Сервис» обратилось ООО «Знак», которому принадлежит интернет-газета Znak. Предварительное судебное заседание прошло 30 июня. Причиной иска стала неоплата услуг по договору оказания рекламно-информационных услуг.

Материалы по теме
«Уралвагонзавод» судится с МУПом из-за долга в 18,7 млн рублей за тепловую энергиюЗавод из Беларуси требует через суд с тагильского «Уралвагонзавода» 250 млн рублейСуд Нижнего Тагила отказал в УДО фигуранту «московского дела»
#Суд#УВЗ#Долг#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14