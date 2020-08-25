В Екатеринбурге Lamborghini с «красивыми» номерами столкнулась со Skoda Rapid

Как сообщили изданию в ГИБДД, водитель «Шкоды» двигался со стороны Московского тракта по дублеру улицы Металлургов в сторону улицы Викулова. Во время поворота налево в нарушение дорожной разметки он допустил столкновение с Lamborghini, который ехал в попутном направлении по полосе встречного движения.