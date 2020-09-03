В Нижнем Тагиле на ремонт трубопроводов потратят еще три миллиона рублей

Posted 3 сентября 2020, 13:24
Published 3 сентября 2020, 13:24
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Исполнитель должен будет произвести ряд работ:
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 сентября. Срок действия договора — до 30 сентября 2021 года.
В мае МУП «НТТС» уже объявляло электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах. Все участки находятся на территории города.