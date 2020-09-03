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Posted 3 сентября 2020, 13:24

Published 3 сентября 2020, 13:24

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

В Нижнем Тагиле на ремонт трубопроводов потратят еще три миллиона рублей

3 сентября 2020, 13:24
НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» заплатит за выполнение ремонта участков трубопроводов три миллиона рублей. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет произвести ряд работ:

  • Антикоррозионная защита трубопровода;
  • Вскрыть асфальтобетонное покрытие и теплокамеру;
  • Герметизация ввода в подвальное помещение;
  • Замена задвижек;
  • Монтаж фасонных частей, участка трубопровода;
  • Раскопка с последующей засыпкой канала теплотрассы с вывозом грунта;
  • Ремонт изоляции верхового трубопровода и компенсатора, канала теплотрассы, трубопровода в подвальном помещении, его надземная прокладка;
  • Просверлить отверстия в железобетонных конструкциях;
  • Установка и разборка лесов;
  • Установка сбросников и воздушников по подвалу;
  • Устройство канала теплотрассы;
  • Разборка скального грунта;
  • Устройство песчаной подушки;
  • Разборка тротуарной плитки;
  • Демонтаж бетонных конструкций;
  • Монтаж трубопровода;
  • Благоустройство территории.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 сентября. Срок действия договора — до 30 сентября 2021 года.

В мае МУП «НТТС» уже объявляло электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах. Все участки находятся на территории города.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Госзакупки
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