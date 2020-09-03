В Нижнем Тагиле на ремонт трубопроводов потратят еще три миллиона рублей

В мае МУП «НТТС» уже объявляло электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах. Все участки находятся на территории города.