МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для ремонта трубопроводов

В том числе нужно сделать врезку труб, вскрытие асфальтобетонного покрытия и теплокамеры, герметизацию ввода в подвальное помещение, замену задвижек, монтаж фасонных частей и участков трубопровода. Кроме того, выбранному подрядчику необходимо будет произвести раскопку с последующей засыпкой канала теплотрассы с вывозом грунта, ремонты теплотрасс и трубопроводов, а также протаскивание трубы под дорогой и работы по благоустройству.