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Posted 24 мая 2020, 09:01

Published 24 мая 2020, 09:01

Modified 29 ноября 2024, 17:30

Updated 29 ноября 2024, 17:30

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для ремонта трубопроводов

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для ремонта трубопроводов

24 мая 2020, 09:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Нижнем Тагиле МУП ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту трубопроводов теплосетей. Стоимость контракта составляет три миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 2 июня, электронный аукцион пройдёт 4 июня 2020 года. Подрядчику необходимо выполнить работы по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах. Все участки расположены на территории Нижнего Тагила

В том числе нужно сделать врезку труб, вскрытие асфальтобетонного покрытия и теплокамеры, герметизацию ввода в подвальное помещение, замену задвижек, монтаж фасонных частей и участков трубопровода. Кроме того, выбранному подрядчику необходимо будет произвести раскопку с последующей засыпкой канала теплотрассы с вывозом грунта, ремонты теплотрасс и трубопроводов, а также протаскивание трубы под дорогой и работы по благоустройству.

Ранее мэрия Нижнего Тагила опубликовала план заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения. МУП «НТТС» передаст теплосети подрядчику, победившему в аукционе.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ремонт#Аукцион#Теплосети
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