Мэрия Нижнего Тагила опубликовала план передачи теплоснабжения в концессию
В Нижнем Тагиле чиновники планируют заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, сообщается на сайте администрации города.
Планируется сделать это в декабре текущего года. Компания, которая победит в открытом аукционе, получит объекты, находящиеся в городской собственности и эксплуатирующиеся МУП «Нижнетагильские тепловые сети».
План мероприятий, которые направлены на заключение соглашения, размещен на сайте города. Согласно ему, до 1 июня должна быть проведена инвентаризация имущества, а до 18 мая — подготовлены земельные участки. До 15 мая планируется определить финансовую модель, а 16 июня — опубликовать сообщение о проведении открытых торгов. Прием предложений от потенциальных концессионеров планируется провести до 3 ноября. Решение, заключать ли соглашение, власти примут 8 ноября. Документ будет подписан при условии отсутствия жалоб УФАС 14 декабря.
Год назад мэрией города было организовано новое предприятие «Горэнерго-НТ». Оно было создано на базе НТ МУП «Единый муниципальный расчётный центр». В новую организацию было переведено около 400 сотрудников «Горэнерго». Известно, что мэрия Нижнего Тагила ранее вела переговоры по возможному заключению концессии в отношении коммуникаций с АО «Облкоммунэнерго». Обсуждался вариант поглощения МУП «НТТС».