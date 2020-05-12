Мэрия Нижнего Тагила опубликовала план передачи теплоснабжения в концессию

Планируется сделать это в декабре текущего года. Компания, которая победит в открытом аукционе, получит объекты, находящиеся в городской собственности и эксплуатирующиеся МУП «Нижнетагильские тепловые сети».

План мероприятий, которые направлены на заключение соглашения, размещен на сайте города. Согласно ему, до 1 июня должна быть проведена инвентаризация имущества, а до 18 мая — подготовлены земельные участки. До 15 мая планируется определить финансовую модель, а 16 июня — опубликовать сообщение о проведении открытых торгов. Прием предложений от потенциальных концессионеров планируется провести до 3 ноября. Решение, заключать ли соглашение, власти примут 8 ноября. Документ будет подписан при условии отсутствия жалоб УФАС 14 декабря.