Конкурс на концессию по улучшению системы водоснабжения Нижнего Тагила не состоялся
Сегодня, 19:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по улучшению системы водоснабжения Нижнего Тагила признан несостоявшимся. Сумма соглашения составляла 6,8 млрд рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ни одна компания не заявилась на конкурс на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Верхне-Выйского и Черноисточинского прудов. Заявки на мероприятие принимались до 27 февраля.
Представители АО «Уральская водная компания» сообщили, что они не стали подавать заявку, так как условия возврата денежных вложений стали хуже.
Компания также заявила о возможном инвестировании и проектировании двух станций водоподготовки на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах.
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