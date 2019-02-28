Конкурс на концессию по улучшению системы водоснабжения Нижнего Тагила не состоялся

Ни одна компания не заявилась на конкурс на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Верхне-Выйского и Черноисточинского прудов. Заявки на мероприятие принимались до 27 февраля.

Представители АО «Уральская водная компания» сообщили, что они не стали подавать заявку, так как условия возврата денежных вложений стали хуже.