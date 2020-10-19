В гострудинспекции назвали причину взрыва на заводе «ФОРЭС»

Комиссия Госинспекции труда Свердловской области выявила технические нарушения в работе оборудования, которые стали причиной взрыва на заводе «ФОРЭС» в Асбесте и гибели одного из рабочих. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.