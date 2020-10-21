TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Верхней Салды пожаловались на слив коричневой жидкости в реку Тагил

21 октября 2020, 10:53
Жители Верхней Салды пожаловались, что в реку Тагил около Песчаного карьера осуществляется сброс коричневой жидкости. Об этом они сообщили в группе «Верхняя и Нижняя Салда» во «Вконтакте».

Может на Песчаном моют песок. Всё в реку. Несколько недель по выходным течёт. А может и в будни течёт, рассказывают очевидцы.

Один из местных жителей предположил, что это течет вода с песком, а кто-то говорит, что были открыты старые трубы и с карьера начали спускать воду.

Напомним, ранее жители Черносточинска пожаловались, что вблизи садов бьет «фекальный фонтан». Труба выходит из-под земли и из нее периодически под давлением сливается жидкость с неприятным запахом. Природоохранной прокуратурой был зафиксирован факт излива, а также установлено превышение по нефтепродуктам, взвешенным веществам и железу. На данный момент проводится проверка.

Сливы «Водоканала»? Депутат ГГО проверил «фекальный фонтан» в Черноисточинске
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле прокуратура выявила загрязнение реки Выя нефтепродуктамиНа Урале Росприроднадзор организовал проверку из-за «мертвой» воды в рекахВ поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в реку сливают «фекальные стоки»
#Экология#Сброс#Нижний Тагил#Верхняя и Нижняя Салда#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14