Сливы «Водоканала»? Депутат ГГО проверил «фекальный фонтан» в Черноисточинске

Напомним, жители Черноисточинска пожаловались, что близ садов бьет «фекальный фонтан». Труба выходит из земли, из нее периодически под давлением сливается жидкость с неприятным запахом. Природоохранная прокуратура зафиксировала факт излива. Было установлено превышение по нефтепродуктам — в 4,6 раза, по взвешенным веществам — в 520 раз, по железу — в 11,6 раза. Сейчас проводится проверка.