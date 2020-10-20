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Сливы «Водоканала»? Депутат ГГО проверил «фекальный фонтан» в Черноисточинске

20 октября 2020, 05:40
Фото: Александр Симонов
Депутат Горноуральского ГО Александр Симонов проверил «фекальный фонтан» в Черноисточинске под Нижним Тагилом, на который в прокуратуру и СМИ пожаловались местные жители. По словам народного избранника, жидкость с неприятным запахом течет из трубы, эксплуатируемой, вероятнее всего, «Водоканалом-НТ».

Депутат выехал по жалобам садоводов на место слива вблизи Черноисточинска. Вода вытекала в ручей Безымянный, далее в реку Чернушку, которая идет за садами. По словам Александра, вероятнее всего, это промывные воды «Водоканала-НТ».

Я видел, что течет вода под давлением. Я понимаю, что так никто не может качать, ни одно предприятие, кроме «Водоканала». Есть такой напор, у жителей таких насосов точно нет, пояснил TagilCity.ru Александр Симонов.

Жидкость с неприятным запахом далее образовывает болото, а затем протекает близ садовых участков.

Редакция TagilCity.ru направила запрос в «Водоканал-НТ». На момент публикации ответ не был получен.

Напомним, жители Черноисточинска пожаловались, что близ садов бьет «фекальный фонтан». Труба выходит из земли, из нее периодически под давлением сливается жидкость с неприятным запахом. Природоохранная прокуратура зафиксировала факт излива. Было установлено превышение по нефтепродуктам — в 4,6 раза, по взвешенным веществам — в 520 раз, по железу — в 11,6 раза. Сейчас проводится проверка.

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#Загрязнение#Водоканал-НТ#Экология#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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