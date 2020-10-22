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Обогатительная фабрика снабдит воздух Баранчи 40 загрязняющими веществами

22 октября 2020, 10:10
Фото: TagilCity.ru
В поселке Баранчинском 40 загрязняющих веществ, шесть из которых относятся к первому классу опасности, могут начать выбрасывать в воздух.

В районе поселка планируется строительство медно-ванадиевого карьера. Кроме того, тут же будет возведена и обогатительная фабрика. Согласно технической документации, в список входит 40 наименований загрязняющих веществ, шесть из которых относятся к первому классу опасности. Сточные воды планируется сбрасывать в реку Лая, которая протекает через несколько населенных пунктов и впадает в реку Тагил.

Садоводы, среди которых много тагильчан, недовольны таким положением дел. Они отмечают, что приобретали дома, чтобы хоть на какое-то время выезжать из города подышать чистым воздухом. Однако теперь это все может быть утрачено из-за нового завода.

Напомним, жители поселка Баранчинский выступают против строительства обогатительного завода и разработки медно-ванадиевого карьера. Они записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить разработку карьера и не допустить строительства завода.

Выступающие против строительства рудника свердловчане записали обращение к Путину
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