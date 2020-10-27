Суд изменил приговор задержанному за убийство лидеров киргизов в Екатеринбурге

Напомним, главу общественной организации «Кыргызстан — Урал» Камчыбека Каримова убили 2 июля в Екатеринбурге возле его дома. При нем была крупная сумма денег. Двух подозреваемых полицейские арестовали сразу, а Зарылбека Эгембердиева задержали 20 июля в Копейске. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 4 статьи 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). В результате он был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.