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Пенсионерка из Екатеринбурга перевела на «страховой» счет более 4 миллионов рублей

29 октября 2020, 15:11
В Екатеринбурге произошел очередной случай телефонного мошенничества, аферисты убедили пенсионерку отдать им более четырех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

23 октября в полицию поступило заявление от 76-летней жительницы Екатеринбурга о том, что ее на крупную сумму обманули мошенники.

По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником «службы безопасности банка», он сообщил о подозрительных операциях по снятию денег с вкладов. Для защиты он попросил продиктовать полные данные банковских карт с обеих сторон. Женщина сообщила ему необходимые сведения.

После этого пенсионерке позвонили настоящие сотрудники банка, они сказали, что с ее счетов осуществлены три перевода на сумму 147 тысяч рублей. Потерпевшую проинформировали о блокировке счетов и перевыпуске карты. Тогда женщина обратилась в офис кредитной организации, там ей разблокировали счета и привязали их к пенсионной карте.

Затем женщине снова позвонили мошенники. Несмотря на то, что она отказалась общаться, звонивший смог убедить ее, что деньги не были похищены, а просто помещены на специальный «страховой» счет.

На этот же счет аферист потребовал перевести все имеющиеся у гражданки деньги.

Общая сумма ущерба составила 4,18 миллиона рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Напомним, участились случаи телефонного мошенничества, чаще всего жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста. Накануне екатеринбурженка «подарила» телефонным аферистам 843 тысячи рублей.

Екатеринбурженка «подарила» телефонным аферистам 800 тысяч рублей
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