Пенсионерка из Екатеринбурга перевела на «страховой» счет более 4 миллионов рублей

После этого пенсионерке позвонили настоящие сотрудники банка, они сказали, что с ее счетов осуществлены три перевода на сумму 147 тысяч рублей. Потерпевшую проинформировали о блокировке счетов и перевыпуске карты. Тогда женщина обратилась в офис кредитной организации, там ей разблокировали счета и привязали их к пенсионной карте.