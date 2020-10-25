TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Екатеринбурженка «подарила» телефонным аферистам 800 тысяч рублей

25 октября 2020, 15:32
В Екатеринбурге очередной жертвой телефонных аферистов стала местная жительница, сообщают в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Она оформила несколько кредитов на сумму около 850 тысяч рублей по просьбе телефонных мошенников.

Женщине позвонил неизвестный, он представился сотрудником одного из силовых ведомств. По его словам, «ведомство» провело операцию по предотвращению хищения денежных средств со счета потерпевшей. Он предложил ей помочь в раскрытии преступления.

Следуя инструкциям, женщина оформила кредиты на общую сумму 843 886 рублей, которую и перевела на указанные мужчиной счета. Позже женщина поняла, что была обманута.

Напомним, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества. В СМИ постояннно появляются сообщения о том, что из-за них граждане лишаются больших сумм денег. Например, в Екатеринбурге аферист выманил у пенсионерки 1,1 миллион рублей, представившись генералом иностранной армии.

В Екатеринбурге пенсионерка перевела миллион рублей «генералу иностранной армии»
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге мужчина сделал телефонных мошенников миллионерамиЕкатеринбурженка «следовала инструкциям» и перевела мошенникам почти три миллионаВ Екатеринбурге пенсионерка перевела миллион рублей «генералу иностранной армии»
#Мошенники#Екатеринбург#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14