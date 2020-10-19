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Екатеринбурженка «следовала инструкциям» и перевела мошенникам почти три миллиона

19 октября 2020, 17:47
В Екатеринбурге местная жительница перевела телефонным мошенникам почти три миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург».

По словам 73-летней пенсионерки, с ней связалась женщина, представилась сотрудницей службы безопасности и рассказала об утечке данных о вкладах. Мошенница убедила, что, желая опередить «злоумышленников», необходимо обналичить все средства и перевести их на «резервный» счет.

Далее с екатеринбурженкой связался мужчина, представился сотрудником одного из силовых ведомств и велел следовать инструкции, которую даст «представитель» банка.

После женщина передала полные данные карты, включая код, пришедший ей на телефон. Пенсионерка сняла деньги со счетов, закрыла вклады, ввела необходимые данные и перевела мошенникам средства. После звонки прекратились.

Осознав, что произошло, бабушка обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье «мошенничество». Сумма ущерба составила 2,85 миллиона рублей.

Напомним, накануне в Екатеринбурге местный житель также перевел группировке телефонных мошенников свыше 600 тысяч рублей.

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