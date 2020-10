В Екатеринбурге пенсионер лишился полумиллиона рублей после «отмены операции»

В Екатеринбурге местный житель перевел группировке телефонных мошенников свыше 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в отдел полиции № 13 обратился 70-летний пенсионер и рассказал, что с ним связалась женщина и представилась сотрудницей банка. Неизвестная рассказала, что с его счета поступают попытки списать денежные средства, поэтому, чтобы отменить операцию, необходимо продиктовать номер карты. После того, как мужчина последовал указаниям, с ним связался еще один «сотрудник» банка и посоветовал обналичить средства. На принятие окончательного решения повлиял «сотрудник» одного из силовых ведомств, который велел следовать всем выданным инструкциям. Пенсионер послушался и осуществил несколько переводов по 15 тысяч рублей на 22 абонентских номера, продиктованных мошенником. После мужчина обналичил оставшуюся сумму и, сняв свыше 300 тысяч рублей, перевел их на необходимый счет. Таким образом, сумма ущерба составила 628 292 рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере. Напомним, накануне в Екатеринбурге 60-летний мужчина перевел на счет мошенников более одного миллиона рублей. В Екатеринбурге мужчина сделал телефонных мошенников миллионерами

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter