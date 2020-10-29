Выписка без анализа и судьба таксистов. Итоги дня в Свердловской области

28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому в такси и заведениях общепита должны быть установлены защитные экраны. Сегодня чиновники объяснили правила их установки. Устройства должны быть смонтированы так, чтобы обеспечивать препятствие потоку воздуха между людьми. При этом не выдвигается четких требований к материалам. В пример приводится пластик или пленка. Свердловский омбудсмен Елена Артюх в соцсетях высказала мнение, что указ требует внесения изменений. В частности, она указывает на то, что на исполнение не было отведено времени. Таким образом, заведение не успевшие установить экраны за ночь 29 октября не имеют права работать. Артюх намерена встретиться с представителями Министерства АПК и потребительского рынка для обсуждения сложившейся ситуации.