Свердловская область стала одним из лидеров по злостным неплательщикам кредитов

За последний год число злостных неплательщиков по кредитам в России увеличилось на 2,1 миллиона человек. Всего должников в стране насчитывается 11,7 миллиона человек. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что к 1 ноября ведомством было взыскано 111,3 миллиарда рублей.