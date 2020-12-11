Свердловская область стала одним из лидеров по злостным неплательщикам кредитов

За последний год число злостных неплательщиков по кредитам в России увеличилось на 2,1 миллиона человек. Всего должников в стране насчитывается 11,7 миллиона человек. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что к 1 ноября ведомством было взыскано 111,3 миллиарда рублей.
Наибольшее количество должников находятся не только в Свердловской, но и Челябинской области. Кроме того, они проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане.
По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, число злостных неплательщиков увеличивается из-за ухудшения материального состояния граждан, в том числе падения доходов или потери работы.
Специалист отмечает, что из-за пандемии коронавируса доходы граждан сильно сократились.
Ранее стало известно, что в Свердловской области более 200 тысяч человек не могут выехать за границу, так как имеют долги.