TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловская область стала одним из лидеров по злостным неплательщикам кредитов

11 декабря 2020, 03:27
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловская область стала одним из лидеров, где проживает наибольшее количество неплательщиков по кредитам.

За последний год число злостных неплательщиков по кредитам в России увеличилось на 2,1 миллиона человек. Всего должников в стране насчитывается 11,7 миллиона человек. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что к 1 ноября ведомством было взыскано 111,3 миллиарда рублей.

Наибольшее количество должников находятся не только в Свердловской, но и Челябинской области. Кроме того, они проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, число злостных неплательщиков увеличивается из-за ухудшения материального состояния граждан, в том числе падения доходов или потери работы.

Специалист отмечает, что из-за пандемии коронавируса доходы граждан сильно сократились.

Ранее стало известно, что в Свердловской области более 200 тысяч человек не могут выехать за границу, так как имеют долги.

Более двухсот тысяч уральцев не могут выехать за границу из-за долгов
Узнать подробнее

Материалы по теме
Экс-глава Свердловского облизбиркома рискует потерять имущество за долги перед банкомСвердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой«Красные точки и куча долгов»: в Тагиле произошел сбой в системе «Сетевой город»
#Свердловская область#Рейтинг#Кредит#Должники#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14