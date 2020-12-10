«Красные точки и куча долгов»: в Тагиле произошел сбой в системе «Сетевой город»

С 1 декабря вместо оценок красные точки и куча долгов, хотя на самом деле их нет. Дети учатся дистанционно, им «Сетевой город» просто необходим! Исчезли все письма за декабрь, в которых учителя приглашают детей на видеоконференции. Это возмутительно!рассказала женщина.