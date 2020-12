В Свердловской области школьников оставят на дистанте до конца года

Учеников с шестого по восьмой класс, а также 10-классников не планируют выводить с дистанта до нового года. Об этом на брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он рассказал, что после того, как учащиеся девятых и 11-х классов вышли на очное обучение, сразу выросла заболеваемость COVID-19 среди детей старше 15 лет. Креков пояснил, что власти считают нецелесообразным вывод учащихся с дистанционного обучения, так как скоро каникулы. Те классы, которые учатся в школе, будут учиться в школе,сказал вицегубернатор. Напомним, после осенних каникул все свердловские школьники неделю находились на дистанте. Затем разрешили учиться очно ученикам с первого по пятый класс. Также с дистанционного обучения вывели учеников девятых и 11-х классов из-за подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта для уральских девятиклассников

