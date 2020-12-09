В Свердловской области школьников оставят на дистанте до конца года

В Свердловской области школьников оставят на дистанте до конца года

Сегодня, 15:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Учеников с шестого по восьмой класс, а также 10-классников не планируют выводить с дистанта до нового года. Об этом на брифинге заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он рассказал, что после того, как учащиеся девятых и 11-х классов вышли на очное обучение, сразу выросла заболеваемость COVID-19 среди детей старше 15 лет.

Креков пояснил, что власти считают нецелесообразным вывод учащихся с дистанционного обучения, так как скоро каникулы.

Те классы, которые учатся в школе, будут учиться в школе,сказал вицегубернатор.

Напомним, после осенних каникул все свердловские школьники неделю находились на дистанте. Затем разрешили учиться очно ученикам с первого по пятый класс. Также с дистанционного обучения вывели учеников девятых и 11-х классов из-за подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Related news:
Свердловская областьшкольникиПавел Крековдистант
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы