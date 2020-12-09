В Свердловской области школьников оставят на дистанте до конца года

Он рассказал, что после того, как учащиеся девятых и 11-х классов вышли на очное обучение, сразу выросла заболеваемость COVID-19 среди детей старше 15 лет.
Креков пояснил, что власти считают нецелесообразным вывод учащихся с дистанционного обучения, так как скоро каникулы.
Те классы, которые учатся в школе, будут учиться в школе,сказал вицегубернатор.
Напомним, после осенних каникул все свердловские школьники неделю находились на дистанте. Затем разрешили учиться очно ученикам с первого по пятый класс. Также с дистанционного обучения вывели учеников девятых и 11-х классов из-за подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.