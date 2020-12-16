Тагильчане попросили Путина включить ремонт трамвайных путей в программу БКАД

Проблема заключается в том, что 90% трамвайных путей, расположенных в Нижнем Тагиле, нуждаются в замене, поскольку их качество напрямую влияет на ход движения: трамваи могут сойти в с рельсов, а скорость движения вагонов не превышает 20-30 километров в час.