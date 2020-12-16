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Тагильчане попросили Путина включить ремонт трамвайных путей в программу БКАД

16 декабря 2020, 17:30
Фото: 1mediainvest.ru
Активисты из Нижнего Тагила подготовили обращение к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, в котором попросили включить ремонт трамвайных путей в программу БКАД.

Проблема заключается в том, что 90% трамвайных путей, расположенных в Нижнем Тагиле, нуждаются в замене, поскольку их качество напрямую влияет на ход движения: трамваи могут сойти в с рельсов, а скорость движения вагонов не превышает 20-30 километров в час.

Просим включить капитальный ремонт путей — как совмещённых с проезжей частью, так и обособленных — в программу БКАД, ведь трамвай — точно такой же участник дорожного движения,говорится в обращении, опубликованном в группе «Тагильский Трамвай» во «Вконтакте».

Напомним, каждый житель Нижнего Тагила может задать свои вопросы президенту РФ Владимиру Путину. На данный момент стартовал прием обращений в преддверии 16-й большой пресс-конференции. Пресс-конференция пройдет 17 декабря.

Тагильчане смогут задать Владимиру Путину любые вопросы
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#Нацпроект БКАД#Тагильский трамвай#Пресс-конференция#Трамвай#Владимир Путин#Нижний Тагил#Общество
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