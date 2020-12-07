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Posted 7 декабря 2020,, 11:46

Published 7 декабря 2020,, 11:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильчане смогут задать Владимиру Путину любые вопросы

7 декабря 2020, 11:46
Каждый житель Нижнего Тагила может задать свои вопросы президенту РФ Владимиру Путину. На данный момент стартовал прием обращений в преддверии 16-й большой пресс-конференции.

Вопрос можно отправить с помощью сайта москва-путину.рф или же через приложение «Москва-Путину».

Пресс-конференция главы государства пройдет в этом году 17 декабря. Из-за сложной обстановки по коронавирусу она пройдет в режиме видеоконференции. Президент будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево. Представители СМИ будут работать из зала московского Центра международной торговли, а для журналистов УрФО будет открыта площадка в Екатеринбурге. Пока точное ее местоположение неизвестно.

Кроме общения с прессой президент ответит на вопросы граждан. Их можно отправить текстом или в видео формате. Продолжительность ролика не должна превышать одной минуты, а к текстовым вопросам может быть прикреплено не более пяти фотографий. Обработкой обращений займутся волонтеры.

Прямая трансляция пройдет по федеральным каналам. Начало в 12.00 по московскому времени.

#Общество#Нижний Тагил#Владимир Путин#Президент
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