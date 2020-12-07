Тагильчане смогут задать Владимиру Путину любые вопросы

Пресс-конференция главы государства пройдет в этом году 17 декабря. Из-за сложной обстановки по коронавирусу она пройдет в режиме видеоконференции. Президент будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево. Представители СМИ будут работать из зала московского Центра международной торговли, а для журналистов УрФО будет открыта площадка в Екатеринбурге. Пока точное ее местоположение неизвестно.